Staatsschulden: EU-Finanzminister beraten kontrovers über Schuldenregeln und Ausnahmen für grüne Investitionen

Die Überarbeitung der wegen der Corona-Krise ausgesetzten Schuldenregeln in Europa dürfte schwierig werden. Die EU-Finanzminister diskutierten dazu am Freitag und Samstag im slowenischen Brdo kontrovers über Möglichkeiten, etwa ob Investitionen in Klimaschutz ausgeklammert werden sollten, wie ein Regierungsvertreter Reuters sagte.