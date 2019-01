 Steuerreform: Österreich strebt Steuerentlastungen von etwa 4,5 Milliarden Euro an

MauerbachDie rechtskonservative Regierung in Österreich hat für die nächsten Jahre Steuerentlastungen von rund 4,5 Milliarden Euro angekündigt. Wie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Donnerstag bei einer Regierungsklausur in Mauerbach sagte, sollen Geringverdiener ab 2020 durch niedrigere Sozialversicherungsbeiträge um 700 Millionen Euro entlastet werden.