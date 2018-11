Stockendes Wachstum China verspricht Unternehmen Steuererleichterungen

PekingIm Kampf gegen den stockenden Wachstumsmotor hat der chinesische Präsident Xi Jinping den Unternehmern im Land Steuererleichterungen zugesagt. Die Regierungspartei müsse Bedingungen schaffen, damit „die private Wirtschaft Vitalität kreiert“, sagte er nach Berichten der staatlichen Medien am Freitag. In einer Rede vor Verantwortlichen aus der Geschäftswelt habe er am Vortag betont, private Unternehmen und private Unternehmer gehörten zum chinesischen Volk, meldete Xinhua.