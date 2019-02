Strafzölle Deutsche Autobranche will die USA in Washington von Zöllen abbringen

27. Februar 2019 , aktualisiert 27. Februar 2019, 17:45 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Der Verband der deutschen Automobilindustrie fürchtet Strafzölle für Autoimporte in die USA. Verbandschef Mattes will deshalb in die USA reisen.