Streit mit USA und EU: Kreml droht nach Ausweisung von Dutzenden russischen Diplomaten mit Gegenmaßnahmen

Problematisch ist, dass inzwischen eine unkalkulierbare Eskalation des Konflikts droht. So steht der Entzug der Sendelizenz für Russia Today in Großbritannien im Raum, auf den Russland mit der Ausweisung aller britischen Journalisten reagieren will. Dreht sich die Sanktionsspirale in dem Tempo weiter, ist das Urteil der OPCW am Ende belanglos. Die Beziehungen wären bereits vollends vergiftet.