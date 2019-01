 Streit um Militärfragen: Südkoreanisches Militär beschuldigt Japan der „klaren Provokation“ durch Kampfjet

SeoulNach dem Tiefflug eines japanischen Patrouillenflugzeugs hat das südkoreanische Militär Japan einer „klaren Provokation“ beschuldigt. Das Flugzeug sei in 60 bis 70 Metern Höhe über der Wasseroberfläche in der Nähe eines Schiffs der südkoreanischen Marine geflogen, erklärte der Generalstab am Mittwoch in Seoul. Der Zwischenfall habe sich in Gewässern südwestlich der Koreanischen Halbinsel zugetragen.