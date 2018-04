Syrien-Konflikt: Russland kündigt nach dem Militäreinsatz Konsequenzen an

MoskauRussland hat die Luftangriffe von USA, Großbritannien und Frankreich gegen Ziele in Syrien scharf verurteilt und mit einer Reaktion gedroht. „Derartige Aktionen werden nicht ohne Konsequenzen bleiben“, schrieb der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, am frühen Samstagmorgen auf Twitter. Washington, London und Paris seien allein dafür verantwortlich. Zudem erklärte Antonow: „Den Präsident Russlands zu beleidigen, ist inakzeptabel und unzulässig.“