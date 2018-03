Syrien-Krieg: Russland fliegt Luftangriffe vom Iran aus

MoskauRussland greift nun auch vom Iran aus in den Syrien-Krieg ein. Langstreckenbomber vom Typ Tupolew 22M3 sowie Kampfbomber vom Typ Suchoi 34 hätten am Dienstag vom iranischen Stützpunkt Hamadan aus Angriffe gegen islamistische Milizen in Syrien geflogen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Es ist vermutlich das erste Mal seit dem Beginn der russischen Luftangriffe in Syrien im vergangenen September, dass Flugzeuge vom Iran aus angriffen.