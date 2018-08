Syrische Armee: Assads Soldaten nehmen Rebellenprovinz Idlib ins Visier

BeirutDie syrische Armee ruft die Menschen in der Rebellenprovinz Idlib dazu auf, die Wiedereingliederung der Region in den Machtbereich der Regierung in Damaskus zu unterstützen. In am Donnerstag abgeworfenen Flugblättern weisen die Streitkräfte zudem darauf hin, dass sich der Bürgerkrieg dem Ende zuneige. Die Region an der Grenze zur Türkei ist eine der letzten Rebellenhochburgen, in die sich aus anderen Gebieten vertriebene Gegner von Präsident Baschar al-Assad geflüchtet haben. Assad hat bereits angedeutet, dass Idlib das nächste Ziel werden könnte.