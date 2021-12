Tennisspielerin IOC verteidigt Linie im Fall Peng Shuai: „Teilen Sorge“

IOC-Präsident Thomas Bach war wegen einer ersten Video-Schalte mit Peng Shuai am 21. November in die Kritik geraten, weil in der Mitteilung dazu keine Rede von den Vorwürfen der Tennisspielerin war noch klare Forderungen an China gerichtet wurden. „Es gibt verschiedene Wege, ihr Wohlergehen und ihre Sicherheit zu erreichen“, beteuerte das IOC.