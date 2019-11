Terrorismus USA verlieren Drohne nahe libyscher Hauptstadt Tripolis

Die USA haben nach eigenen Angaben den Kontakt zu einer ihrer Aufklärungsdrohnen in Libyen verloren. Der Kontakt sei über der libyschen Hauptstadt Tripolis abgebrochen, teilte das Afrika-Kommando der US-Streitkräfte (Africom) am Freitag (Ortszeit) mit. Demnach habe sich der Vorfall bereits am Donnerstag ereignet.