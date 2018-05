Treffen in Peking: USA und China starten Verhandlungen über den Handelsstreit

Die US-Delegation soll aber zunächst am Donnerstag und Freitag mit der chinesischen Regierung verhandeln. Ihr gehören auch die beiden Wirtschaftsberater von Trump, Peter Navarro und Larry Kudlow, an. Trump teilte via Twitter mit: „Unser großartiges Finanzteam in China versucht, gleiche Wettbewerbsbedingungen im Handel herzustellen.“ Er selbst werde in nicht allzu ferner Zeit Staatspräsident Xi Jingping treffen.