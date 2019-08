Trotz des Handelsstreits Chinas Exporte steigen überraschend

08. August 2019

Containerschiff im Hafen von Qingdao. Bild: AP Bild:

Seit Mitte vergangenen Jahres liefern sich China und die USA einen heftigen Handelsstreit - was sich in rückläufigen Ex- und Importen niederschlägt. Dennoch legen die Ausfuhren Pekings insgesamt zu.