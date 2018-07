Türkei: Erdogan sagt hohen Zinsen und Inflation den Kampf an

Im Wahlkampf hatte Erdogan angekündigt, dass er als Präsident eine stärkere Kontrolle über die Zentralbank ausüben wolle. Das hat bei Investoren Sorgen geschürt, die Unabhängigkeit der Notenbank könnte in Gefahr geraten. Die Teuerung in der Türkei ist derzeit mit etwa 15,4 Prozent so hoch wie seit 14 Jahren nicht mehr. Angeheizt wird sie von der seit Wochen schwächelnden Landeswährung Lira. Die nächste geldpolitische Sitzung der Notenbank ist für den 24. Juli angesetzt.