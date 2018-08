Türkei Mesale Tolu ist auf dem Weg nach Deutschland

26. August 2018 , aktualisiert 26. August 2018, 11:54 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Tolu saß in der Türkei mehr als sieben Monate lang im Gefängnis. Am Nachmittag soll die Journalistin nun in Stuttgart landen.