Türkei-Wahl: Erdogan will Zahl der Ministerien deutlich verringern

Im Vorfeld der Abstimmung hat die Polizei einem Medienbericht zufolge 14 mutmaßliche Anhänger der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Sie hätten einen Anschlag in Ankara geplant, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag. Die Verdächtigen, allesamt nicht aus der Türkei, würden derzeit verhört. Die Polizei geht immer wieder gegen Extremisten in der Türkei vor. Dort hat der IS in den vergangenen Jahren mehrere Bombenanschläge verübt – so auf einen Nachtclub in Istanbul am Neujahrstag 2017, wobei 39 Menschen getötet wurden.