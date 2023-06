Ukraine-Krieg: Russland: Größere ukrainische Offensive vereitelt

In der russischen Region Belgorod fing nach Angaben des Gouverneurs eine Energieanlage Feuer gefangen. „Die vorläufige Brandursache war ein Sprengsatz, der von einer Drohne abgeworfen wurde“, schreibt Wjatscheslaw Gladkow auf der Nachrichten-App Telegram. Es gebe keine Verletzten. Die Region grenzt an die Ukraine und geriet in den letzten Wochen häufig unter Beschuss. Die Ukraine weist die Verantwortung für die Vorgänge in der Grenzregion zurück und macht dafür Guerilla-Gruppen in Russland verantwortlich.