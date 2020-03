Ukraine Ukrainischer Ministerpräsident Gontscharuk reicht Rücktritt ein

In der krisengeschüttelten Ukraine hat Ministerpräsident Alexej Gontscharuk nach knapp einem halben Jahr im Amt seinen Rücktritt eingereicht. Das Parlament in Kiew soll am heutigen Mittwoch darüber entscheiden, ob der Regierungschef ausgewechselt wird. Medien in der ukrainischen Hauptstadt zufolge bestätigte Parlamentschef Dmitri Rasumkow am Dienstagabend auf einer Sitzung der Fraktion der Regierungspartei Diener des Volkes den Eingang des Rücktrittsgesuchs.