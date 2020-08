Ulf Schneider „Viele deutsche Unternehmen wissen nicht mal, wo Belarus überhaupt liegt“

Könnte man das nicht einfach beherzigen und dann laufen die Geschäfte in Belarus?

So einfach ist das nicht – denn in Belarus gibt es eine tief verwurzelte Bürokratie mit schwerfälliger Verwaltung. Wenn etwas aus unserer Sicht unterschriftsreif ist, dann ist das aus deren Sicht nicht so. Gerade bei Verträgen zwischen zwei Unternehmen kann sich das ziehen. Dafür braucht man schon Ausdauer.



Diese Herausforderungen sind verglichen mit der aktuellen Lage in Belarus eher gering. Hunderttausende protestieren gegen Lukaschenko, der antwortet mit Gewalt. Kann es mit Lukaschenko als Präsident in Zukunft weitergehen?

Lukaschenko hat jahrzehntelang die Entwicklung der Opposition unterdrückt. Deswegen halte ich es für fraglich, ob diese Opposition in der Lage ist, eine Regierung zu bilden, die alle gesellschaftlichen Schichten berücksichtigt. Wer gewonnen hätte, wenn die Wahl frei und objektiv gewesen wäre, ist sehr schwer zu sagen. Die wirtschaftlichen Verbesserungen reichten offenbar nicht aus, um die Leute zufriedenzustellen. Wünschenswert wäre ein offener Dialog zwischen dem Präsidenten und dem Volk. Schließlich gibt es Oppositionsanhänger genauso wie Regierungstreue in Belarus.



