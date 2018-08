Solche Cyberattacken sind in der US-Politik inzwischen weit verbreitet. Facebook gab vor wenigen Tagen bekannt, auf seiner Plattform technisch ausgefeilte Versuche aufgedeckt zu haben, die Politik in den Vereinigten Staaten zu beeinflussen. Möglicherweise säßen die Urheber der Angriffe in Russland. Ranghohe Vertreter der US-Geheimdienste sprachen am Donnerstag von einem stillen Krieg gegen Wahlkampfkampagnen und Wahlsysteme in den USA.