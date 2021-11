Urteil EuGH: Macht von Polens Justizminister ist unvereinbar mit EU-Recht

16. November 2021

In Polen ist der Justizminister auch Generalstaatsanwalt. So kann er Richter an höhere Strafgerichte abordnen und eine solche Abordnung beenden. Das verstoße gegen EU-Recht, so die Richter.