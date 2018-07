US-Außenminister : Pompeo nennt religiöse Führer Irans „scheinheilig“

Simi Valley US-Außenminister Mike Pompeo hat die religiösen Führer im Iran als „scheinheilige Männer“ kritisiert. Sie häuften großen Reichtum an, ließen ihr Volk aber leiden, sagte Pompeo in einer Rede in der Präsidentenbibliothek von Ronald Reagan und dem dazugehörigen Museum in Simi Valley in Kalifornien.