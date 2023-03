US-Haushaltspolitik: Bidens Etatplan: Defizitkürzung um fast drei Billionen Dollar

Im Gegenzug fordern sie Ausgabenkürzungen. Biden lehnt es jedoch ab, den Schuldenstreit an Zugeständnisse in der Haushaltspolitik zu knüpfen. Weiter will der US-Präsident Subventionen für Öl- und Gasfirmen abschaffen. Das geht aus Unterlagen für die Haushaltsplanung hervor. Zudem will Biden Subventionen von Krypto-Währungen streichen und Steuervergünstigungen für Spitzenverdiener kürzen. Geplant ist auch eine Erhöhung der Strafen für Verstöße gegen Arbeitsrecht.