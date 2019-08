US-Interesse an Grönland: Dänemark nennt Trumps Kaufidee „absurde Diskussion“

Kopenhagen Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat bekräftigt, dass Grönland trotz US-Präsident Donald Trumps Interesse nicht zum Verkauf steht. Es handele sich um eine „absurde Diskussion“, sagte Frederiksen bei einem Besuch Grönlands am Sonntag. Zum Status des autonomen Territoriums erklärte sie: „Grönland ist nicht Dänisch. Grönland ist Grönländisch. Ich will stark hoffen, dass das (die Kaufidee, Anm. d. Red.) nichts ist, was ernst gemeint ist.“