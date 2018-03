US-Kongresswahlen: US-Regierung warnt Bundesstaaten vor russischer Wahleinmischung

Am Freitag hatte die US-Justiz Anklage gegen 13 Russen und drei Organisationen wegen angeblicher Einmischung in die Präsidentenwahl 2016 erhoben. Sie wirft ihnen eine kriminelle Verschwörung vor mit dem Ziel, Zwietracht zu sähen und die Siegeschancen Donald Trumps zu erhöhen. So hätten sie unter falschen Namen hetzerische Botschaften im Internet verbreitet und seien in die USA gereist, um geheimdienstliche Informationen zu sammeln und Proteste zu organisieren.