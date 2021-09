US-Konjunktur: Zahl der Anträge auf Arbeitslosenhilfe in USA steigt überraschend

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist in der vergangenen Woche überraschend gestiegen. Insgesamt 362.000 Bürger stellten einen Antrag auf staatliche Stütze – 11.000 mehr als in der vorangegangenen Woche, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte.