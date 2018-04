US-Pornodarstellerin: Stormy Daniels verklagt Trump wegen Verleumdung

In der Klage wird erklärt, der Trumps Tweet sei „falsch und verleumderisch“. Die Pornodarstellerin, die bürgerlich Stephanie Clifford heißt, fordert einen Geschworenenprozess und Entschädigung in nicht genannter Höhe. Ihr Anwalt Michael Avenatti sagte am Montag: „Wir haben vor, Herrn Trump beizubringen, dass man sich nicht einfach Dinge über jemanden ausdenken und diese ohne ernsthafte Konsequenzen verbreiten kann.“