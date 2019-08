US-Präsident: Trump erklärt USA unabhängig von Öl und Gas aus Nahost

Trump reklamierte vor Tausenden in leuchtenden orangenen und gelben Westen gekleideten Arbeitern in Monaca den Bau des riesigen Komplexes, der die großen Gasvorkommen des Gebietes zu Plastik verarbeiten soll, für sich. „Das wäre nie ohne mich und uns geschehen“, sagte er. Tatsächlich hat der Ölkonzern Shell den Bau der Anlage bereits 2012 und damit in der Amtszeit seines Vorgängers Barack Obama angekündigt.