US-Präsident: Trump will komplette Grenzmauer zu Mexiko

WashingtonUS-Präsident Donald Trump will die von ihm angekündigte Mauer an der Grenze zu Mexiko erst bauen, wenn der Kongress das gesamte Projekt genehmigt hat. Er lehne es ab, einen Teilabschnitt in Kalifornien zu bauen, wie es der Bundesstaat wolle, erklärte Trump am Mittwoch via Twitter. Unklar ist, was Trump meinte. Kalifornien hatte zusammen mit mehreren Umweltschutzgruppen gegen das Vorhaben geklagt. Ein Bundesrichter wies die Einwände am Dienstag zurück. Trump feierte das als „großen Sieg“. Das Urteil erlaube es, das Projekt voranzutreiben.