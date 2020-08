US-Präsidentenwahl US-Generalstabschef: Militär wird sich nicht in Wahlen einmischen

In der aufgeheizten Stimmung rund um die US-Präsidentenwahl hat Generalstabschef Mark Milley versichert, dass sich das amerikanische Militär nicht einmischen wird. Die für eine westliche Demokratie bemerkenswerte Stellungnahme kam nach einer Anfrage aus dem US-Kongress zustande. „Die Verfassung und die Gesetze der Vereinigten Staaten legen Verfahren für die Durchführung von Wahlen fest - und die Beilegung von Streitigkeiten über den Ausgang dieser Wahlen“, schrieb Milley in einer am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten Antwort. „Ich sehe das US-Militär nicht als Teil von diesem Prozess.“