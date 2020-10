US-Wahl: Bernie Sanders will für Biden öffentlich in den Wahlkampf gehen

Sanders soll am Samstag zunächst in Lebanon in New Hampshire sprechen. Die Teilnehmerzahl für die Veranstaltung im Freien werde streng reguliert sein, sagte Sprecher Casca. Am Montag sollen Zuschauer in ihren eigenen Autos zu einer weiteren Sanders-Kundgebung in Macomb County in Michigan kommen. Die Wähler in den dortigen Vororten von Detroit hatten Trump 2016 zum Sieg über die Demokratin Hillary Clinton verholfen.