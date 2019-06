US-Wahlkampf Das Milliardenspiel um die Macht

Für die ernsthaften Kandidaturen gilt das natürlich nicht. Der Weg ins Oval Office ist kompliziert – und sehr teuer. Rund 2,4 Milliarden Dollar hat der Kampf ums Weiße Haus 2016 verschlungen. Alle Beobachter gehen davon aus, dass es im kommenden Jahr noch einmal teurer wird. Allein die Kampagne des demokratischen Nominierten wird wohl mehr als 500 Millionen Dollar in die Hand nehmen müssen, um Trump ernsthaft gefährlich zu werden, vermuten erfahrene Wahlkämpfer. Hinzu kommen noch die Ausgaben von Parteien und unabhängigen Unterstützergruppen, die ebenfalls jeweils dreistellige Millionenbeträge lockermachen dürften.



Für die Kandidaten heißt das: Spenden sammeln. „Bis zum Wahltag werden sie zwei Drittel ihrer Zeit am Telefon mit Geldgebern verbringen“, sagt eine demokratische Strategin. Noch sind die Kosten überschaubar – ein paar Flugtickets, ein paar Mitarbeiter, Übernachtungen im Motel. Doch das wird sich bald ändern. Je näher die Vorwahlen rücken, desto mehr Geld muss in die Sichtbarkeit des Kandidaten fließen – in Wahlkampfauftritte, Fernsehspots und Internet-Anzeigen. Später kommen noch Ausgaben hinzu, um die Wähler tatsächlich an die Urne zu bekommen. Auch wird das Team mit der Zeit immer größer, was die Personalkosten nach oben treibt.