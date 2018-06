US-Zollstreit: EU-Kommission prüft für USA bestimmte Billig-Stahl-Importe

BrüsselDie EU-Kommission will im Zollstreit mit den USA die europäischen Stahl- und Aluminium-Hersteller vor Billig-Importen schützen. Man beobachte sehr genau, ob eigentlich für die USA bestimmte Stahl- und Aluminium-Erzeugnisse zu Dumpingpreisen in Europa landen, sagte Handelskommissarin Cecilia Malmström am Dienstag in Brüssel.