USA-China-Konflikt: Sicherheitskräfte vor US-Konsulat im chinesischen Chengdu zusammengezogen

Im chinesischen Chengdu haben Sicherheitskräfte einen Tag nach der angeordneten Schließung des US-Konsulates in der südwestlichen Provinz Sichuan Position bezogen. Die Straße an dem Konsulat wurde am Samstag für den Verkehr gesperrt, Polizisten sicherten die Umgebung. Im Konsulat bereitete das Personal die Räumung des Gebäudes vor. Bislang arbeiteten dort rund 200 Menschen, von denen 150 Ortsansässige sind.