USA: Demokraten kontrollieren Senat: Haines als Direktorin des Geheimdienstes bestätigt

Nach seiner Vereidigung für das Präsidentenamt am Mittwoch hatte Biden die Einheit des Landes betont. Um die „Seele“ der Nation wiederherzustellen, brauche es Einigkeit. Aber im Kongress wirkte es vorerst nicht so, als ob der Fraktionsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, seine bisherige Macht so leicht abgeben würde. Einige seiner Parteikollegen blockierten die Bestätigung von Bidens Nominierten für sein künftiges Kabinett.