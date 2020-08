USA: Heftige Ausschreitungen zwischen Rechtsextremen und linken Gruppen in USA

Rechte und linke Gruppen haben sich am Samstag in mehreren US-Städten heftige Auseinandersetzungen geliefert. In einem Vorort von Atlanta etwa stießen Dutzende Milizen-Mitglieder, Südstaaten-Anhänger und Unterstützer von Präsident Donald Trump auf mehr als 100 linke Gegendemonstranten und Anhänger der Black-Lives-Matter-Bewegung. Auf beiden Seiten gab es bewaffnete Teilnehmer. Stundenlang wurde geschrien, eine Südstaaten-Flagge wurde in Brand gesetzt. Schließlich brachen Faustkämpfe und Rangeleien aus, woraufhin die Polizei unterstützt von Spezialkräften eingriff.