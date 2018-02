USA: Trump kündigt „größte Sanktionen aller Zeiten“ gegen Nordkorea an

Washington

US-Präsident Donald Trump will die Strafmaßnahmen gegen Nordkorea drastisch verschärfen. „Heute gebe ich bekannt, dass wir das größte Maß an neuen Sanktionen gegen das Regime in Nordkorea verhängen, das es je gegeben hat“, sagte Trump am Freitag mit Verweis auf eine Rede, die er im Tagesverlauf halten wollte.