USA: Trump retweetet manipuliertes Video über Demokratin Ilhan Omar

Ein Video mit Omar, die zum Hit „Truth Hurts“ von Sängerin Lizzo tanzt, gibt es tatsächlich. Es entstand aber am vergangenen Freitag bei einem Kongressevent in Washington – also zwei Tage nach dem 9/11-Jahrestag, wie Adam Green, Mitbegründer der Gruppe Progressive Change Campaign Committee, mitteilte. Er hatte den Clip ursprünglich auf seinem Twitter-Konto gepostet, auch Omar teilte das Video noch am selben Tag.