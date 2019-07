Venezuela: Maduro für Dialog - Guaido beklagt Dikatatur

Maduro bekräftigte derweil in einer Rede vor Spitzenvertretern des Militärs in Caracas, dass er Vermittlungsbemühungen Norwegens unterstütze. „In Venezuela gibt es Platz für uns alle ... Wir müssen alle etwas aufgeben, um eine Einigung zu erzielen.“ Anschließend kündigte er für den 24. Juli Militärübungen an.