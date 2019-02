 Venezuela: Maduro geht nicht auf EU-Ultimatum ein

Die Oppositionskundgebung in der Hauptstadt war eine von vielen, die am Samstag landesweit abgehalten wurden. Gekleidet in Gelb, Blau und Rot, den Farben der venezolanischen Flagge, zogen Zehntausende Demonstranten durch die Straßen und riefen „Guaido, Guaido, Guaido“. Viele geben Maduro die Schuld an der Wirtschaftsmisere des Landes, die dazu geführt hat, dass es trotz des Ölreichtums selbst an überlebenswichtigen Dingen wie Medikamenten und Grundnahrungsmitteln mangelt. Millionen Menschen sind geflohen. Guaido sagte, Hilfe aus dem Ausland werde bald eingeflogen.