Verfassungsänderung: „Nord-Mazedonien“ – Parlament in Skopje ebnet den Weg für Namensänderung

Auch EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und EU-Kommissar Johannes Hahn begrüßten das Votum in Skopje als „sehr wichtigen Schritt“ zur Umsetzung des griechisch-mazedonischen Abkommens. Nunmehr werde zügige Arbeit an den Verfassungsänderungen erwartet, heißt es in einer in der Nacht zum Samstag in Brüssel verbreiteten gemeinsamen Erklärung. Die Lösung des wohl ältesten Konflikts in der Region habe „politischen Mut“ gebraucht. „Dies ist wahrlich eine einzigartige Gelegenheit, das Land auf seinem europäischen Weg entscheidend voranzubringen, sowie für eine regionale Versöhnung.“