Verschwörungs-Vorwurf: Venezuelas Präsident wirft US-Diplomaten aus dem Land

„Das Imperium dominiert uns hier nicht“, erklärte Maduro am Dienstag in seiner TV-Ansprache mit Blick auf die Ausweisung der Diplomaten. „Wir haben genug von eurer Verschwörung.“ Robinson und Naranjo, die er wiederholt als Leiter der CIA in Venezuela bezeichnete, hätten persönlich etliche regierungskritische Präsidentschaftsanwärter dazu gedrängt, nicht zur Wahl anzutreten, sagte der Staatschef.