Veteranen-Ehren: Trumps Militärparade am Veteranen-Tag im November geplant

WashingtonDie von US-Präsident Donald Trump gewünschte Militärparade soll am Tag der Veteranen am 11. November in Washington stattfinden. Um Straßenschäden zu begrenzen, werde aber auf Panzer verzichtet, teilte das Verteidigungsministerium am Freitag mit. Die Route verlaufe vom Weißen Haus zum Kapitol. An ihrem Ende sei auch eine Präsentation der Luftwaffe geplant. Im Zentrum solle das Gedenken an alle US-Armeeveteranen seit dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg stehen. Trump hatte im vergangenen Monat im Pentagon eine Militärparade zu Ehren der US-Truppen in Auftrag gegeben, da er beeindruckt von der traditionellen Parade und der Darstellung militärischer Stärke war, die er bei seinem Besuch in Paris am französischen Nationalfeiertag im vorigen Jahr zu sehen bekam.