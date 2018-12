Völkerrechtler kritisiert Deutsche blicken mit „behaglicher Unbefangenheit“ auf die Welt

Quer durch die Generationen herrscht immer noch die Vorstellung von einer Welt vor, in der Ordnung von fairer Kooperation getragen ist. In dieser Weltsicht hat jeder neue Konsens, jeder Vertrag mit anderen Staaten einen hohen Mehrwert schon an sich. Auch jenseits der Politik findet man bei klugen jungen Menschen heute die Vorstellung, alle Staaten würden sich regelkonform verhalten. Im Grunde sei also der Gang der Weltgeschichte so ähnlich wie ein Verfahren vor einem deutschen Amtsgericht. Diese Vorstellung von harmonischer und umfassender Kooperation schien zeitweise der Wirklichkeit nahezukommen – nämlich am Ende des Kalten Krieges. Bush Senior und Gorbatschow hatten gemeinsam eine neue Weltordnung der Kooperation ausgerufen, und viele glaubten an ein gutes „Ende der Geschichte“. Aber auch diese neue Ordnung beruhte im Wesentlichen auf der brüchigen Kooperation der beiden Weltmächte - im Zeichen der seither erschütterten amerikanischen Überlegenheit und des triumphierenden westlichen Verfassungsmodells, das sich nur in einem kleineren Teil der Staatengemeinschaft durchgesetzt hat.