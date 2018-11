Die Gleichsetzung von deutschem Interesse und multilateraler Ordnung war das zentrale Element in Merkels Rede. Die Flüchtlingskrise habe gezeigt „wie wichtig es ist, Flucht aber auch Migration im Zusammenhang des internationalen Kontextes zu lösen und nicht zu glauben, irgendein Land könnte das alleine“. Der Pakt sei in „nationalem Interesse“, weil er die Bedingungen auf der Welt für Flucht und Arbeitsmigration verbessern könne. Wirtschaftspolitische Fragen schnitt die Kanzlerin nur kurz und allgemein an: Die Digitalisierung werde das Leben in allen Bereichen „tiefgreifend und qualitativ verändern“, dabei müsse der Mensch im Mittelpunkt stehen und nicht von der Technik beherrscht werden. Die digitale Infrastruktur sei weiter unzureichend, Deutschland sei aber auf einem guten Weg, sagte Merkel. Sie betonte dabei die Notwendigkeit einer flächendeckenden Versorgung mit schnellem Internet. Die Kanzlerin hob ferner die Bedeutung von Investitionen in die Künstliche Intelligenz hervor. Deutschland habe Nachholbedarf. „Wir wollen wieder überall Weltklasse werden.“ Deutschland stehe in einem „wahnsinnigen globalen Wettbewerb“.