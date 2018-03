Zugleich kündigte Li eine stärkere Öffnung des Marktes und Einschnitte bei der Stahlindustrie an, die von den USA und Europa kritisch gesehen wird. China „wird mutiger bei Reformen sein und sich öffnen“, sagte Li. Die verarbeitende Industrie werde vollständig für ausländische Investoren geöffnet, und der Zugang zu anderen Branchen werde ausgeweitet, erklärte er. Unternehmer aus dem Ausland beklagen, ähnliche Zusagen in der Vergangenheit seien an Bedingungen geknüpft gewesen, was sie unattraktiv werden ließ.