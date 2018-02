Was Chinas Eingriff bei Anbang bedeutet

In Peking kümmerten die Vorwürfe lange niemand. Im Gegenteil, die chinesischen Staatsbanken gaben fleißig weiter Geld. Nicht nur an Anbang, auch an das Konglomerat Fosun, den Mischkonzern HNA und den Immobiliengiganten Wanda, die so allesamt ungebremst expandieren konnten. Während Analysten bereits früh vor den Folgen des schuldengetriebenen Wachstums warnten, reichte den chinesischen Banken die Sicherheit, dass die Übernahmen den Segen Pekings hatten, um fleißig weiter Schecks zu schreiben. Mit der „Made in China 2025“-Strategie spornte Peking seine Firmen sogar an, in Schlüsselindustrie im Ausland zu investieren, um China an die Spitze der Industrienationen zu katapultieren.