Wahlen Kommunalwahlen in Italien – Skandal um rechte Fratelli d'Italia

In Italien haben die zweitägigen Kommunalwahlen begonnen. In knapp 1200 Gemeinden werden am Sonntag und Montag Bürgermeister und Stadtparlamente neu gewählt, darunter in den großen Städten Rom, Mailand, Neapel, Turin und Bologna. Die erste größere Wahl nach der Regierungsübernahme von Mario Draghi gilt als Stimmungstest für die wichtigsten Parteien, unter anderem über die Corona-Politik.