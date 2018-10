Warenaustausch Chinas Handelsüberschuss mit USA auf Rekordhoch

Dennoch legten die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten um 14 Prozent zu, während die Importe von dort um 2,3 Prozent abnahmen. Experten erklären das Exportplus damit, dass US-Unternehmen drohende Strafzölle umgehen wollten und daher verstärkt in der Volksrepublik einkauften. „Es ist ziemlich offensichtlich für mich, dass Käufe vorgezogen wurden“, sagte ANZ-Ökonomin Betty Wang. So legten insbesondere die Lieferungen von elektrischen Geräten zu, aber auch die von Bekleidung, Möbeln und Halbleitern. Dies könne dazu führen, dass die Geschäfte im aktuellen vierten Quartal dann nicht mehr so gut laufen, sagte Wang. Auch die Zollbehörde rechnet im Schlussquartal mit einer schwächeren Entwicklung.