Weißbuch: Staatsminister Roth – Viele Fragen zu Brexit-Plan offen

BerlinDer Brexit-Plan der britischen Premierministerin Theresa May trifft bei den Partnern in der Europäischen Union auf Vorbehalte. „Wir haben ganz, ganz viele Fragen“, sagte der Staatsminister im Auswärtigen Amt Michael Roth am Freitag dem ZDF-Morgenmagazin vor Beratungen über Mays Plan in Brüssel.